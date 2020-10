Zubereitung

Karotten, Zwiebeln, Knoblauchzehe und das Stück Sellerie schälen und in grobe Würfel teilen.

Rotwein und Essig in einen Kochtopf gießen, dann mit den Gemüsestückchen vermischen. Als Gewürze Lorbeerblätter, Nelken und Wacholderbeeren zugeben. Die Marinade kurz aufkochen und wieder abkühlen lassen. Das Fleisch in die kalte Marinade legen, bedecken und für mindestens zwei Tage in den Kühlschrank stellen. Täglich einmal wenden.

Sie können den Braten auch in einen passenden Gefrierbeutel stecken und mit Marinade begießen. Anschließend gut zubinden und ebenso zwei Tage oder länger kalt stellen.

Im Rheinland wurde früher der Sauerbraten aus Pferdefleisch zubereitet

Das Fleisch aus der Marinade nehmen, sorgfältig trocken tupfen und salzen. Die Marinade durch ein Sieb gießen, den Sud auffangen und die Gemüse zur Seite legen. In einem Bräter Butterfett oder Schmalz erhitzen und den Sauerbraten von allen Seiten gut anrösten. Danach herausnehmen und auf einem Teller parken.

Im Bratensatz die Gemüsewürfel anrösten. Wer mag, kann etwas Tomatenmark zugeben. Dabei rühren und zum Schluss mit ein wenig Marinade ablöschen. Profis wiederholen diesen Röstvorgang mindestens dreimal: Immer wieder reduzieren und rösten, dann ablöschen. Das gibt eine sehr leckere, aromatische Sauce.

Das Fleisch in die Sauce legen, mit restlicher Marinade bedecken und für mindestens 1,5 Stunden bei 170 Grad – mit Deckel versehen – in den Backofen geben. Zwischendurch das Fleisch wenden und schauen, ob noch genügend Flüssigkeit vorhanden ist. Ansonsten Wasser oder Rotwein nachgießen. Die Rosinen in etwas Saft einweichen und zur Seite stellen.

Wenn der Sauerbraten schön mürbe ist, nimmt man ihn aus dem Bräter und legt das Fleisch auf einen Teller.

Je nach Region in NRW kommen Pumpernickel oder Printen an die Sauce

Die Sauce durch ein Sieb passieren. Die Röstgemüse kommen weg, sie haben ihre Geschmacksstoffe beim Schmoren abgegeben und sind verkocht. Mit Hilfe einer kleinen Kelle das Fett an der Oberfläche etwas abschöpfen. Pumpernickel klein schneiden und mit einem Esslöffel Rübenkraut in die Sauce geben. Alles mit dem Mixstab fein pürieren, bis der Fond leicht bindet. Zum Schluss geben Sie die eingeweichten Rosinen dazu und schmecken noch einmal mit Salz und gemahlenem Pfeffer ab.

Anrichten

Den Sauerbraten gegen die Faser in schöne Scheiben teilen. Einen Teil der Sauce in einem flachen Kochgeschirr erhitzen und die Bratenstücke dachziegelartig einlegen. Deckel aufsetzen und vorsichtig erwärmen. Restliche Sauce erhitzen und in eine Sauciere füllen.

Zwei oder drei Scheiben Fleisch auf jedem Teller anrichten, mit Sauce überziehen und mit Mandelblättchen bestreuen. Als Beilage passen Kartoffelknödel, Rosenkohl und Apfelkompott.