Zubereitung

Die Krabben mit ein wenig Zitronensaft beträufeln. Apfel und Kiwi schälen, dann fein würfeln. Den Chicorée halbieren und den Strunk keilförmig heraustrennen. Einige schöne Blätter zum Garnieren zur Seite legen. Die Staude in feine Streifen schneiden, dann alle Zutaten vermischen. Den Salat bis zur Hälfte in hohe breite Gläser füllen und Cocktailsauce und einige Mandelblättchen auftragen. Abermals Salat nachlegen und noch einmal bis zur Hälfte mit Cocktailsauce bedecken. Sie können den Krabbensalat auch komplett in der Schüssel mit Cocktailsauce vermischen und danach in die Gläser füllen. Das Schichten sieht meines Erachtens etwas schöner aus – besonders, wenn die Gläser für ein Partybuffet gedacht sind. Zum Schluss wird mit Chicorée-Blättern und Mandeln verschönert.