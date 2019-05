Ullas Küchentipp

Regionale Frühlingsgemüse aus dem Treibhaus

Rübstiel ist ein typisches Frühlingsgemüse mit einem fein-säuerlichen Geschmack.

Rübstiel, auch Stielmus, ist eines der ersten jungen Gemüse im Frühjahr. Es ist das Grün der Rüben, die in dem Fall dicht beieinander ausgesät wurden und nicht zur Knolle heranwachsen sollen. Hier ist das grüne Oberteil gewünscht und nicht die dicke Rübe. Rübstiel kommt aus dem Rheinland und aus Westfalen. Kaufen kann man Rübstiel auf dem Wochenmarkt oder in Hofläden. Woanders in Deutschland ist das Gemüse eher unbekannt.

Es enthält viel Vitamin C aber auch Vitamin A, E und K sowie Beta-Carotin. Den Senfölglykosiden, die Rübstiel-Gemüse leicht scharf schmecken lassen, sprechen Ernährungsexperten eine wohltuende Wirkung auf die Gesundheit zu. Im Gemüsefach im Kühlschrank hält Rübstiel 2-3 Tage frisch. Da Stielmuss ähnlich zubereitet wird wie Spinat oder Mangold, liegt es nahe, auf jeden Fall einen Blick in die italienische Küche zu werfen. Stielmus lässt sich nämlich auch wie Spinat oder Mangold mit Pasta kombinieren.