Haltbarkeit

Zum baldigen Verzehr: Die Rotweinbutter in 2 bis 3 Twist-Off-Gläser geben, verschließen und im Kühlschrank maximal eine Woche aufbewahren.

Auf Vorrat herstellen: Die Rotweinbutter in einen Spritzbeutel füllen und portionsgerechte Rosetten auf eine Platte spritzen, die vorher mit Pergamentpapier ausgelegt wurde. Für 30 Minuten kaltstellen, bis die Butter fest ist. Anschließend die einzelnen Exemplare in eine flache Plastikdose legen und einfrieren. So kann man nach Bedarf immer die passende Menge entnehmen. Eingefrorene Rotweinbutter bleibt im Tiefkühlschrank 2 bis 3 Monate haltbar.