Küchentipp

Gemüsebrühe selbst kochen

Dafür einfach alles, was man in der Küche an Wurzelgemüse noch übrig hat, mit Wasser und Gewürzen köcheln lassen. Die Brühe, die so entsteht, ist einfach viel delikater und gesünder, als jedes Fertigprodukt.

Rote Linsen

Rote Linsen werden vorwiegend aus der Türkei und aus Indien importiert.

Wenn im Supermarkt oder Bioladen keine Linsen mehr im Regal stehen, versuchen Sie es im Reformhaus oder im türkischen Lebensmittelladen.

Rote Linsen sind die Kerne von geschälten braunen Linsen. Sie müssen weder eingeweicht, noch besonders lange gekocht werden. Da diese Hülsenfrüchte nach dem Garen ihre Farbe verlieren und blassgelb werden, gibt es einen Küchenkniff: Einfach 1–2 EL Tomatenmark mit anbraten und dann erst Wasser oder Brühe zuführen. So bleibt die rote Linsensuppe auch wirklich rot.

Linsennudeln: glutenfrei und eiweißreich

Rote Linsen-Pasta mit rote Linsen-Curry

Es gibt sogar Pasta aus roten Linsen. Diese Sorten dürften auch in Zeiten von leeren Nudelregalen nicht vergriffen sein, da sie weniger bekannt sind. Die Pasta dann nicht italienisch, sondern indisch mit einer Sauce aus roten Linsen verfeinern. Dafür die Suppe einfach mit etwas weniger Flüssigkeit kochen, damit die Sauce sämig wird.