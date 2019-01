Ullas Küchentipps

Rote Bete selbst kochen

Wenn wenig Zeit ist, kann man die Rote Bete auch vorgekocht kaufen. In der Regel sind die Knollen aber viel zu weich gegart und der Salat schmeckt später nicht so gut. Am besten zu Bio-Gemüse greifen, da die Knollen mehr roten Farbstoff enthalten und nicht so groß gezüchtet werden.

Rote Bete immer mit Schale kochen

Wer die rohen Exemplare wählt, sollte die Rote Bete in der Schale kochen und abkühlen lassen. Zum Pellen die Hände mit Speiseöl einreiben, dann die Knollen weiterverarbeiten. Das Speiseöl verhindert, dass die Haut sich rot verfärbt. Ansonsten helfen Einmalhandschuhe.

Griechischer Joghurt passt als Sauce

Mittlerweile kann man diese cremige Sorte in jedem gut sortieren Supermarkt kaufen. Den Joghurt mit etwas Zitrone und Salz kurz verrühren und mit Schnittlauch verfeinern. Der Salat schmeckt auch mit fein geschnittener roter Zwiebel oder etwas Knoblauch.