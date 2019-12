Zubereitung

Rote Bete in grobe Stücke schneiden und mit dem Joghurt zusammen in einem Mixer pürieren. Vier Gelatineblätter in kaltem Wasser kurz einweichen. Einige Esslöffel Rote-Bete-Püree leicht erwärmen und die gut ausgedrückte Gelatine darin einrühren. Die Masse etwas abkühlen lassen und mit dem restlichen Püree gut vermischen. Mit Salz, Pfeffer, Zimt und Ingwer würzen. Die Sahne schlagen und vorsichtig unterheben. Dann in Portionsförmchen füllen und mindestens 60 Minuten kalt stellen.

Statt mit Zimt und Ingwer kann man mit Meerrettich würzen

Die beiden anderen Gelatineblätter in einen kleinen Topf legen und einige Minuten in Portwein einweichen. Die Flüssigkeit leicht erwärmen und dabei gut rühren, dann vollständig abkühlen lassen. Wenn der Portwein leicht zu gelieren beginnt, wird der Guss auf den einzelnen Portionen verteilt. Die Förmchen bis zum Servieren im Kühlschrank aufbewahren.

Für den Sesamkrokant die Butter schmelzen und die Körnchen leicht anrösten. Den Zucker zugeben und dabei immer wieder rühren. Wenn der Zucker geschmolzen ist und der Sesam schön hellbraun aussieht, wird mit einer Prise Salz abgeschmeckt. Die Masse auf Backpapier ausbreiten und abkühlen lassen. Den Krokant etwas zerbröseln und bis zum Anrichten in ein Schraubglas füllen.

Anrichten

Als Beilagen passen Sesamkrokant, gebratene Hummerkrabben oder Räucherforellenfilets

Jede Portionsform mit dem Boden ganz kurz in heißes Wasser tauchen und mit einem Messer den Rand lösen. Die Mousse in die Hand stürzen, drehen und in ein Salatbouquet setzen. Mit Sesamkrokant verfeinern.