Zubereitung

Für die Rote-Bete-Creme die Knollen pellen, würfeln und zusammen mit den Kichererbsen oder Bohnen und dem Mandelmus in einen Mixer geben. Mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer würzen und die Zutaten zu einer glatten Creme verarbeiten. In Gläser abfüllen, mit Deckel verschließen und in den Kühlschrank stellen.

Die Kichererbsen kann man auch durch gekochte weiße Bohnen austauschen

Für die Karottencreme die Möhren schälen und in feine Scheiben teilen. Die Schalotte schälen und fein würfeln. Die Zwiebelwürfel in einem passenden Topf in Öl anschwitzen und mit Kreuzkümmel bestreuen. Gut umrühren und die Karotten zugeben. Etwas zuckern, salzen und pfeffern und mit Orangenschale und Chili verfeinern. Ganz wenig Wasser angießen, die Herdplatte auf geringste Stufe stellen und einen Deckel auflegen. Das Gemüse im eigenen Sud circa 15 Minuten dünsten. Darauf achten, dass immer genügend Flüssigkeit im Topf ist. Andernfalls etwas Wasser nachgießen.

Die Sonnenblumenkerne in einer Pfanne in wenig Öl vorsichtig rösten. Wenn die Karotten gar sind, die Kerne untermischen und die Masse in ein hohes Gefäß umfüllen. Mit einem Mixstab zu einer glatten Masse verarbeiten. Abkühlen lassen, in Gläser umfüllen, mit Deckel verschließen und in den Kühlschrank stellen.

Anrichten

Die beiden Pasten auf je eine Sauerteigbrotscheibe streichen. Die Karottencreme mit etwas Grün verzieren. Das Rote-Bete-Brot mit gehackter Minze vollenden. Der Gemüseaufstrich schmeckt auch zu Fladenbrot und Baguette, wenn er als Dipp serviert wird.