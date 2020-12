Meine Küchentipps

Vorgekochte Maronen erleichtern die Arbeit

Wenn es schnell und einfach gehen soll, greifen wir zu vorgegarten Maronen. Die gibt es über den Winter – vakuumverpackt – in der Obst- und Gemüseabteilung in jedem Supermarkt.

Kleine Maronenkunde

Selbstgeröstete Esskastanien schmecken natürlich am besten. Es ist jedoch nicht immer ganz einfach, die richtige Sorte zu erwischen. Bei Exemplaren, die man irgendwo gesammelt hat, haben die Früchte unter der harten Schale oft sehr viele Windungen. Diese Sorten lassen sich nach dem Erhitzen extrem schlecht pellen und die Frucht selbst ist winzig klein.

Man unterscheidet in der Küche zwischen Esskastanien und echten Maronen. Maronenbäume – die wachsen in Deutschland in der Pfalz oder ansonsten finden wir viele Maronenwälder im Mittelmeerraum – wurden von fachkundigen Menschen über Jahrhunderte immer weiter veredelt.

Maronen gibt es auch vorgekocht im Supermarkt zu kaufen

Die Güte von Maronen wird im Handel danach beurteilt, ob die Früchte groß sind und wenig Furchen auf der inneren Frucht aufzeigen.

Beim Einkauf auf dem Markt große Esskastanien wählen. Sie sollten auf Druck nicht nachgeben – das ist ein Merkmal für Frische. Die Maronen in einer großen Pfanne bei moderater Hitze rundum rösten und noch heiß abschälen. Entweder gleich verzehren oder für eine andere Zubereitung 10 bis 15 Minuten in Salzwasser oder Milch weich kochen.

Maronencremesuppe als weitere Vorspeise

Die Maronencreme lässt sich auch als Cremesuppe abwandeln. Dafür die Creme mit Gemüse- oder Fleischbrühe aufgießen und verrühren bis sie schön sämig ist. Gut aufkochen und zum Schluss mit geschlagener Sahne und gehackter Petersilie verfeinern. Als Topping passen Selleriestroh oder Croutons.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!