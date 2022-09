Meine Küchentipps

Remouladensauce – ein Küchenklassiker

Gleich mehr Mayonnaise anrühren und die Hälfte in einem Glas im Kühlschrank aufbewahren. Da die Sauce ohne rohes Eigelb gerührt wurde, hält die Mayonnaise sich mindestens eine Woche im Kühlschrank frisch.

Es gibt unzählige Rezepte zu Remouladensauce. Der Klassiker geht mit gekochtem Ei, Sardellen, Essiggurken und Kapern. Kräuter und rohe Zwiebeln können hinein – das ist letztlich Geschmacksache. Wenn Sie Sardellen kaufen, die in Salz konserviert wurden, sollten die Filets abgespült und möglicherweise kurz gewässert werden. Da Sardellen nicht bei allen Leuten beliebt sind, kann der Fisch auch weggelassen werden.

Perfekte Bratkartoffeln

Gute Bratkartoffel gibt es nur, wenn Köchin oder Koch geduldig sind. Das scheinbar simple Gericht birgt viele Tücken. Mehlige Kartoffelsorten sind ungeeignet. Ob nun aus rohen Kartoffeln gebraten oder aus Pellkartoffeln hergestellt, das ist zum einen Geschmacksache. Es kann aber auch gesundheitliche Vorteile haben. Gekochte Kartoffeln, die über Nacht im Kühlschrank gelagert wurden, verändern ihre Stärke. Wir verstoffwechseln sie besser und der Körper nimmt aus vorgekochten Kartoffeln weniger Kalorien auf.

Die Hauptzutat für Bratkartoffeln heißt Geduld

Pellkartoffeln deshalb am besten am Vortag kochen. Und sie fallen in der Pfanne dann garantiert nicht auseinander. Der Pfannenboden sollte auf der Herdplatte gut aufliegen – am besten ein schweres Exemplar wählen. Die Pfanne und das Fett kräftig erhitzen, bevor die Kartoffelscheiben eingelegt werden. Keinesfalls in den Kartoffelscheiben ständig rühren, sonst zerbrechen sie. Eine Probe hochheben und mit einer Palette oder Gabel Scheibe für Scheibe drehen.

Zwiebeln – und falls Speck mit Spiel ist – können auch getrennt ausgelassen und extra gebraten werden. Zum Schluss zu den Bratkartoffelscheiben geben und kurz in der Pfanne miterwärmen. Nichts verdirbt Bratkartoffeln mehr (außer, wenn versalzen wird) als bittere verbrannte Speck- und Zwiebelstücke.

Vegetarische Variante

Wer kein Fleisch mag, kann statt der Roastbeefscheiben, auf ein Veggieprodukt aus dem Kühlregal – wie vegane Nuggets oder Schnitzel – zurückgreifen.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!