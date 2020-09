Mein Küchentipp

Was zeichnet eine rheinische Bratwurst aus?

Vegetarier ersetzten die Wurst durch ein Tofu -oder Seitan-Produkt

Sie besteht aus Schweineschulter und Bauchspeck und ist fein gewolft. Als Gewürze kommen Salz, Pfeffer und Muskatblüte hinein. Das Ganze wird in einem Schweinedarm abgefüllt und in Würste zu circa 120 g portioniert und gebrüht. Sie können aber auch jede andere Art von Bratwurst verwenden, wenn sie relativ neutral gewürzt wurde.

Bei der Zubereitung in der Pfanne darauf achten, dass die Wurst nicht zu großer Hitze ausgesetzt wird. Sonst besteht die Gefahr, dass die Würste aufplatzen. Um das zu verhindern, schneide ich alle Exemplare von oben und unten mehrmals leicht schräg ein.

Fleischlose Variante

Vegetarier ersetzten die Bratwurst durch ein Wurstprodukt aus Tofu- oder Seitan. Wer hiermit fremdelt serviert gebackene Süßkartoffelscheiben zu einem Kräuterquark.

Malzbier oder Malztrunk?

Auf Bierflaschen finden wir für Dunkelbier die Bezeichnung Malztrunk. So muss es richtig heißen, wenn einem obergärigen Bier Zucker zugesetzt wird. Allerdings hat sich der Begriff Malztrunk in der Umgangssprache nicht besonders durchgesetzt.

Bis in die 50er Jahre war es üblich, einem Malzbier Zucker zusetzten. Heutzutage darf nur Bier, das aus Hopfen, Malz, Hefe und Wasser gebraut wird und meist aus Bayern kommt, als Malzbier bezeichnet werden. Das enthält dann im Schnitt 11,7% Alkohol und ist für Kinder oder stillende „Mütter“ nicht geeignet. Malzbier hieß früher auch Nährbier oder Mütterbier, weil man dachte, der Trunk rege die Produktion von Muttermilch im weiblichen Körper an.

Ein Malztrunk kommt nur auf 0,5 % Alkoholgehalt, da die Hefe beim Brauvorgang bei Temperaturen um 0 Grad zugegeben wird. So entwickelt sich fast kein Alkoholgehalt. Zumindest muss er, wenn er unter 0,5% liegt nicht auf dem Etikett angegeben werden.

Gutes Gelingen wünscht Ihnen Ulla Scholz!