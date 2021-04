Zubereitung

Für den eingelegten Rhabarber zunächst eine Zuckerlösung kochen. Dafür Wasser, Zucker, Zitronenabrieb und Zitronensaft verrühren, danach erhitzen. Währenddessen den Rhabarber waschen, putzen und der Länge nach halbieren. Sehr dicke Stangen unter Umständen sogar vierteln. Nun alle Exemplare – auf Streichholzlänge – in Stifte teilen.

Gefrorene Himbeeren verleihen der Sauce noch mehr Farbe

Das Gemüse und die gefrorenen Himbeeren in die heiße Zuckerlösung geben. Beides wirklich nur ganz kurz aufkochen und sofort zur Seite stellen und vollständig abkühlen lassen. Vor dem Füllen der Körbchen die Rhabarberstücke abseihen und in eine Schüssel geben. Den Saft in einem Topf aufkochen und mit Kartoffelstärke oder Tortenguss leicht andicken. Bis zum Anrichten komplett abkühlen lassen.

Für die Gebäckkörbchen den Strudelteig mit einer Schere in passende Quadrate schneiden. Die Mulden einer Muffinform ausbuttern und je ein Quadrat einpassen. Alle Teigstücke erneut buttern und ein zweites Teigblatt auflegen und andrücken. Das Buttern rundum wiederholen und die Form für – circa 10 Minuten bei 180 Grad – in den Backofen geben. Die Körbchen sind genau richtig, wenn sie eine appetitliche goldbraune Farbe angenommen haben. Die zarten Gebäckstücke vorsichtig herausheben und auf einem Gitter auskühlen lassen.

Für die Creme die Sahne schlagen. Ricotta oder Mascarpone in eine Schüssel geben. Mit Vanillezucker und grob zerbröseltem Baisergebäck verrühren. Die Sahne unterheben und die Masse bis zur Weiterverarbeitung in den Kühlschrank stellen.

Anrichten

In jede Gebäckschale einen Esslöffel Keksbrösel geben. Zunächst dann mit Rhabarberstücken belegen und dann mit der Creme bedecken. Zuletzt noch einmal mit etwas Rhabarber und Minzblättern garnieren. Kurz vor dem Servieren ein wenig Fruchtsauce angießen und mit Baiser-Krümeln verzieren.