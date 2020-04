Zubereitung

Roten Himbeerrhabarber muss man nicht schälen, sondern nur waschen.

Die Stangen in circa 1,5 cm schräge Stücke teilen. In eine feuerfeste Form füllen, mit der Hälfte der Zuckermenge bestreuen und mit einem Deckel verschließen. Für circa 25 Minuten im Backofen bei 180 Grad garen. Der Rhabarber sollte weich aber noch stückig sein.

Währenddessen den Himbeersaft in einen passenden Topf füllen und erhitzen. Die Sagoperlchen einstreuen, umrühren und aufkochen. Einen Deckel auflegen und den Sago auf kleinster Herdstufe 20 Minuten quellen lassen. Ich gebe hier keinen Zucker dazu, dann brennt die Masse nicht so schnell an. Zwischendurch vielleicht einmal umrühren.

Die Form aus dem Ofen nehmen und den Rhabarber mit der Himbeer-Sago-Masse vermischen. Noch einmal mit etwas Zucker abschmecken und wieder den Deckel auflegen. Die Grütze abkühlen lassen und anschließend in den Kühlschrank stellen.

Anrichten

Die Rhabarbergrütze in Portionsschüsseln oder Suppenteller verteilen und flüssige Sahne angießen. Wer mag, kann noch einmal nachzuckern. Dazu passen Amarettini oder – wie zu Omas Zeiten – ein Stück Zwieback.