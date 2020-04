Ullas Küchentipps

Immer frisch vermischen

Radieschen erst kurz vor dem Servieren unter Quark, Kartoffelsalat oder Sauce heben. Schon nach kurzem Herumstehen färbt die rote Schale ab und die Speisen sehen nicht mehr appetitlich aus.

Ähnliches gilt für Schnittlauch. Er sollte nie lange mitziehen, da er einen unangenehm muffigen Geschmack entwickelt. Mein Tipp: Rühren Sie die Grundmasse an und geben Sie Kräuter und Radieschen portionsweise und frisch dazu. So schmecken Reste auch noch am nächsten Tag und sehen nicht abgestanden aus.

Statt Speck eingelegte Trockentomaten

Vegetarier ersetzten die Speckwürfel durch eingelegte Trockentomaten. Die bringen noch mal etwas Würze mit ins Spiel. Sie können auch beides weglassen und die Süßkartoffelreibekuchen mit Curry und Ingwer abschmecken.

Das richtige Fett wählen

Leinöl

Quark wird zum heimischen Superfood, wenn man ihn mit Leinöl kombiniert.

Leinöl im Quark liefert lebenswichtige Fettsäuren

Hochwertiges Leinöl enthält mehr Omega-3-Fettsäuren als Fisch. Frisches Leinöl schmeckt fast neutral. Gesund ist es, wenn wir regelmäßig eine kleine Menge in der kalten Küche einsetzen. Es hält sich nach Anbruch im Kühlschrank – gut verschlossen und ohne Lichteinwirkung – zwei bis drei Wochen.

High Oleic-Öle aus dem Naturkosthandel

Früher hat man Reibekuchen in Schmalz gebraten. Schmalz und auch geklärte Butter verleihen den Speisen ein schönes Aroma. Beide Fette sind zum Braten mit höheren Temperaturen geeignet. Wenn Sie lieber Pflanzenöl einsetzen möchten, dann auf hochwertige Bio-Bratöle zurückgreifen. Diese Sorten heißen High Oleic-Öle und sind so beschaffen, dass die speziell gezüchteten Ölsaaten durch ihren hohen Ölsäureanteil den Rauchpunkt erst bei 210 Grad erreichen. Auf raffiniertes, billiges Pflanzenöl aus dem Discounter verzichte ich ganz. Es verträgt zwar hohe Temperaturen und ist geschmacksneutral, hat aber durch die Raffination keinen gesundheitlichen Wert und belastet durch aufwendige Herstellungsverfahren unnötig die Umwelt.