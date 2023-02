Zubereitung

Die Poularde auf ein passendes, abwaschbares Küchenbrett legen. Mit einem scharfen Auslöser die Flügel abschneiden. Die Beine abtrennen und in der Mitte im Gelenk einmal durchschneiden. Flügel und Schenkel vorerst wieder in den Kühlschrank stellen.

Zunächst wird die Brühe gekocht, weil davon später etwas Flüssigkeit für die Sauce benötigt wird. Lauch, Karotte und Sellerie putzen. Die Zwiebel waschen und halbieren. Mit der Schnittfläche nach unten in eine Pfanne legen und ohne Fett dunkel anrösten. Das Gerippe in einen Topf legen, die Gewürze, das Gemüse und die Röstzwiebel zugeben. Alles mit Wasser knapp bedecken und zum Kochen bringen. Darauf achten, dass die Brühe circa 1 Stunde ohne Deckel gart, dabei aber nicht zu stark aufschäumt. Den grauen Schaum mit einer Kelle abschöpfen – so bleibt die Flüssigkeit einigermaßen klar.

Hähnchenflügel kann man gut in Erdnusssauce zubereiten

Für das Geflügel eine Marinade anrühren: Den Knoblauch schälen und würfeln. Die Erdnussbutter mit Öl, Knoblauch und den Gewürzen verquirlen. Limettenschale hineinreiben und den Saft zugeben. Die ausgelösten Poulardenschenkel und alle Flügelstücke mit der Marinade einreiben – am besten dafür Einmalhandschuhe anziehen. Das Fleisch in einen Bräter legen und circa 30 Minuten bei 180 Grad im Ofen schmoren. Währenddessen die Süßkartoffel schälen und in Würfelchen teilen. Den Zwiebellauch waschen. Bis auf ein Exemplar, das wir zur Seite legen, alle anderen Stangen in breite Röllchen schneiden.

Wenn das Fleisch fertig ist, wird es aus der Form gehoben und kurz warm gestellt. Sie könnten das Geflügel auch abkühlen lassen und später in der Erdnusssauce wieder erwärmen. Die Süßkartoffelstücke und Lauchstreifen in den Bratensatz geben und circa 150 ml Geflügelbrühe angießen. Salzen, dann im Backofen oder auf der Herdplatte etwa 10 Minuten garen. Die Süßkartoffelwürfel sollten noch Biss behalten. Zuletzt wird noch einmal kräftig abgeschmeckt.

Als schnelle Beilage bietet sich Minuten-Couscous an, der kurz in heißem Wasser quillt und dann mit Butter und Salz verrührt wird. Am besten halten Sie sich an die Zubereitungsangaben des Herstellers, die auf der Packung aufgeführt sind.

Anrichten

Auf jeden Teller eine Portion Couscous geben und die Gemüsesauce seitlich auftragen. Darauf werden 2 – 3 Geflügelstücke platziert. Dann mit dem restlichen Zwiebellauch, das in dünne Steifen geschnitten wird, und gerösteten Erdnüssen garnieren.