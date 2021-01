Zubereitung

Wer eine Sauce zu den Pilzfrikadellen herstellen möchte, weicht die Trockenpilze am besten vorher einige Stunden in 150 ml Wasser ein. Später die Pilze dann über einem Sieb abgießen und die Flüssigkeit auffangen. Die eingeweichten Pilze nicht wegwerfen, sondern klein schneiden und zusammen mit den Austernpilzen anbraten. Eingelegte Trockenpilze verleihen den Frikadellen noch einmal ein besonders kräftiges Aroma.

Zusätzlich kann man noch mit einem Esslöffel Mehl binden

Die Austernpilze putzen, in Streifen und anschließend in kleine Stücke teilen. Die Zwiebel schälen und fein würfeln. Beide Zutaten in Butterfett 2–3 Minuten anbraten und in eine große Schüssel füllen.



Die Eier trennen und das Eiweiß zu festem Schnee aufschlagen. Die Petersilie fein hacken.

Die gebratenen Pilzstücke mit Eigelb, Haferflocken, Mehl und Petersilie vermischen. Dann die Masse salzen und pfeffern. Zum Schluss vorsichtig den Eischnee unterheben.

In einer passenden Pfanne Butterfett erhitzen und mit zwei Esslöffeln Frikadellen in der Pfanne platzieren. Bei nicht zu starker Hitze von beiden Seiten 2–3 Minuten braten.

Für die Sauce die Butter schmelzen und mit Mehl verrühren. Die Pilzflüssigkeit und etwas Brühe angießen, mit einem Schneebesen dafür sorgen, dass sich keine Klumpen bilden. Je nach Beschaffenheit der Mehlschwitze noch mehr Brühe zugeben und noch einmal etwas köcheln lassen. Die Sauce mit Salz und Pfeffer würzen und vor dem Servieren mit geschlagener Sahne verfeinern. Kurz hochkochen und sofort anrichten.

Anrichten

Als Beilage eignet sich zum Beispiel Möhrenkartoffelstampf. Die Pilzfrikadellen darauf anrichten und ein wenig Sauce angießen.