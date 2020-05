Zubereitung

Für die Tomatensauce die Zwiebeln sowie die Knoblauchzehe schälen und anschließend fein würfeln. Die getrockneten Tomaten in kleine Stücke schneiden. In einem passenden Topf etwas Öl erwärmen und die Zwiebeln und den Knoblauch anschwitzen. Das Tomatenmark zugeben. Kurz anrösten und mit Tomatenstücken aus der Konserve auffüllen. Die Trockentomatenwürfel unterheben und die Sauce mit Salz und Pfeffer würzen. Je nach Konsistenz etwas Wasser oder Gemüsebrühe angießen. Alles circa 10 Minuten sanft köcheln lassen und kurz vor dem Verzehr mit frischen, gehackten Kräutern verfeinern.

Mit Trockentomaten verfeinert, schmeckt die Sauce noch besser

Die Pasta nach Packungshinweis in reichlich gesalzenem Wasser kochen. Die Nudeln abschütten, keinesfalls abschrecken und etwas vom heißen Nudelkochwasser aufheben. Darin können Sie die Pasta kurz vor dem Servieren noch einmal schwenken und erhitzen.

Für die Piccata den Parmesankäse in feine Späne hobeln. Die Eier mit der Sahne in einer Schüssel verquirlen. Den Käse und etwas Panierbrot einrühren, dann salzen und pfeffern.

Hähnchenbrüste in gleich große Schnitzel teilen. Das Fleisch mit etwas Klarsichtfolie bedecken und mit einem Nudelholz oder Fleischklopfer plattieren.

Hähnchenbrust erweist sich als gute Alternative zu Kalbfleisch

Alle Schnitzel dünn in Mehl wenden und durch die Ei-Parmesan-Masse ziehen. In reichlich heißem Butterfett – in einer passenden Pfanne – von beiden Seiten 2–3 Minuten ausbraten. Auf ein Gitter legen und kurz abtropfen lassen. Bis die Sauce und die Pasta gar sind, kann man das Fleisch auch im Backofen bei circa 100 Grad kurz warmstellen.

Anrichten

Pasta-Portionen mit einem großen Löffel zu einer dicken, appetitlichen Spirale drehen und auf Teller setzen. Die Sauce angießen und die Schnitzelchen anlegen. Mit Oregano-Sträußchen und gemahlenem Pfeffer verfeinern.