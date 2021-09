Meine Küchentipps

NRW-Reibekuchenkunde

Rievkoooche aus dem Rheinland

Teig aus meist fein geriebener roher Kartoffel und eine geriebene Zwiebel mit einem Ei und wenig Mehl – manche geben auch noch grobe Haferflocken zu. Gewürzt wird mit Salz und Muskat. Der Reibekuchen wird in reichlich heißem Pflanzenöl knusprig ausgebacken. Er schwimmt im Grunde in heißem Fett und sollte danach gut abtropfen.

Schnibbelskuchen vom Niederrhein

Der Schnibbelskuchen ist ein enger Verwandter des Rievkooche, da hier im Grunde der gleiche Teig angesetzt wird. Im Gegensatz zu Reibekuchen füllt der Schnibbelskuchen die ganze Pfanne aus und kann auch kleine Speckstücke enthalten.

Pillekooche – ein King-Size-Reibekuchen aus dem Bergischen Land

Ähnlicher Teig wie bei Reibekuchen nur mit Speckwürfelchen. Die rohen Kartoffeln werden grob geraffelt. Die groben Kartoffelspäne heißen "Piller". Manchmal wird mit Sahne verfeinert. Die Masse in heißem Pflanzenöl oder klassisch in Schmalz in einer Eisenpfanne zu einem großen Reibekuchen ausbacken.

Döppekooche stehen für die Eifel

Der rohe Kartoffelteig wird mit Speck und Mettwurst vermischt und gart über 2–3 Stunden bei moderater Hitze in einem schweren Eisentopf -ohne Deckel - im Backofen. Auch hier geben geriebene Zwiebeln, etwas Mehl, Eier und Muskat das typische Aroma und sorgen für die richtige Konsistenz.

Pickert aus Westfalen und Ostwestfalen-Lippe

Der Pickert unterscheidet sich in Lappen-Pickert, Pfannen-Pickert oder Kastenpickert. In der Grundform wird ein Pfannkuchen-Teig mit Weizen-oder Buchweizenmehl angerührt, dem eine ausgedrückte rohe Kartoffelmasse beigemischt wird. Auch Hefe kann eine Rolle spielen, um den Teig schön aufzulockern.

Dann wird entweder in rechteckigen Gusspfannen – früher direkt auf der Herdplatte des Küchenofens (Lappen-Pickert) – der Kartoffelkuchen gebraten und vor dem Verzehr in Stücke geteilt. Der Pfannen-Pickert ist rund, weil er in einer normalen Eisenpfanne zubereitet wird.

In OWL gibt man manchmal Rosinen in den Teig. Da scheiden sich jedoch die Geister, weil das eher als neumodisch gilt. Rosinen waren früher für die einfache Landbevölkerung viel zu teuer. Die Menschen haben eher mit Rübenkraut oder selbstgemachter Marmelade gesüßt.

Eine Sonderform bildet der Kasten-Pickert. Er gart in einer rechteckigen hohen Form – ähnlich wie ein Kartoffelbrot – im Backofen. Nachdem das Gebäck ausgekühlt ist, wird der Kasten-Pickert in Scheiben geschnitten und die Scheiben dann in Butter oder Schmalz knusprig nachgebraten.

Arme-Leute-Essen aus roh gerieben Kartoffeln in vielen Varianten

Jede Region bereitet diese rustikalen Kartoffelpfannkuchen etwas anders zu. Selbst von Familie zu Familie finden wir unterschiedliche Interpretationen. Oft auch erbitterten Streit, ob etwa Rosinen hineingehören oder, ob der Kartoffelpfannkuchen mit saurer Sahne oder Milch angerührt wird. Früher wurde gern Buchweizen genommen, da Weizenmehl für die ärmere Landbevölkerung viel zu teuer war.

Jedoch die Tasse Kaffee als begleitendes Getränk zu Kartoffelkuchen, sowie einen Schnaps zur Verdauung – das finden wir vom Niederrhein bis hoch nach Ostwestfalen.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!