Zubereitung

Den Tontopf samt Deckel circa 30 Minuten in Wasser einweichen. Das Geflügel von außen und innen mit Salz und Pfeffer würzen. Die Schwarte vom Speck abschneiden und unten in den Tontopf legen. Poularde oder Perlhuhn mit der Brustseite nach oben in den Topf geben und den Deckel aufsetzen. Dann in den kalten! Backofen stellen und bei 200 Grad circa 1,5 Stunden schmoren.

Im Tontopf gelingt Poularde besonders saftig und das Fleisch schmeckt sehr aromatisch

Währenddessen den Speck in feine Streifen teilen und die Zwiebel schälen, halbieren und in dünne Ringe schneiden. Das altbackene Brötchen oder ein Stück Weißbrot zu Croutons verarbeiten und im Backofen golden rösten. Die Trauben halbieren und möglicherweise entkernen. Alles zur Seite stellen.

Das Geflügel aus dem Ofen nehmen und den Tontopf auf ein Gitter oder ein Holzbrett stellen. Kommt der heiße Topf mit kaltem Stein oder Edelstahl in Kontakt, kann er durch den Temperaturunterschied zerbrechen.

In einer passenden Pfanne den Speck in wenig Öl anbraten und dann die Zwiebelringe zugeben. Alles rösten und mit etwas Brühe ablöschen. Die Sauce kurz einkochen lassen und die Trauben unterziehen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Poularde oder Perlhuhn halbieren und in vier Portionen teilen. Den Bratensud, der sich beim Schmoren gebildet hat, unter die Sauce mischen.

Anrichten

Die Geflügelstücke auf Tellern verteilen, mit der Traubensauce begießen und mit Croutons bestreuen. Etwas Cognac in einem Töpfchen erhitzen, anzünden und jede Portion mit Weinbrand flambieren. Wenn Kinder oder Personen am Tisch sitzen, die keinen Alkohol trinken, fällt dieser Arbeitsschritt für die entsprechende Portion weg. Dazu schmeckt Basmatireis, den man mit gerösteten Mandelstiften bestreut.