Zubereitung

Die Tomaten an der runden Seite kreuzweise einritzen und kurz in kochendes Wasser legen. Dann zügig in Eiswasser abschrecken und in einem Sieb abtropfen lassen. Die Haut lässt sich jetzt sehr einfach abpellen. Alle Tomaten in Stücke schneiden und zur Seite stellen.

Paprika und bunte Tomaten aus der Region schmecken am besten

Die Zwiebel schälen und würfeln. Die beiden Paprikaschoten in feine Streifen teilen. In einer passenden Pfanne etwas Öl erhitzen und die Paprikastücke mit den Zwiebelwürfeln anschwitzen. Die Tomaten zugeben und mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen. Alles etwas einköcheln lassen und zum Schluss mit Sahne verfeinern.

Je nach Gusto Leberkäsestücke oder Halloumi-Ecken auf dem Grill oder in der Pfanne von beiden Seiten in Öl oder Butterfett kurz rösten.

Anrichten

Das Paprika-Tomatengemüse auf Tellern verteilen und mit Leberkäse oder Halloumi belegen, dann mit Kräutern bestreuen. Dazu schmeckt Baguette oder Fladenbrot.