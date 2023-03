WDR 4 Ullas Lieblingsrezepte: Panna Cotta auf Rhabarber-Confit

Zubereitung

Die Sahne in einem Topf füllen. Die Vanilleschote halbieren, das Mark auskratzen und zusammen mit dem Zucker in die Milch geben. Etwas Zitronenschale dazu reiben und alles aufkochen. Währenddessen die Blattgelatine in kaltem Wasser einweichen und gut ausdrücken. Den Topf zur Seite ziehen und die Gelatine sorgfältig einrühren. Dann in eine Schüssel mit kaltem Wasser stellen und auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Die Sahne durch ein feines Sieb gießen und in passende Portionsförmchen abfüllen. Für drei bis vier Stunden – oder am besten über Nacht – in den Kühlschrank stellen, damit die Masse fest wird.

Einige gefrorene Himbeeren verleihen gekochtem Rhabarber eine schöne Farbe

Für das Confit den Rhabarber waschen und in 1,5 Zentimeter dicke Stücke schneiden. Das "Gemüse" mit den gefrosteten Himbeeren in eine breite Auflaufform füllen. Mit etwas abgeriebener Zitronenschale würzen, den Saft auspressen und angießen. Zuletzt mit Zimtstange und braunem Zucker würzen. Die Form in den Backofen geben und circa 25 Minuten bei 180 Grad garen. Die Rhabarberstücke sollten nicht zu lange garen und schön in Form bleiben. Die Kranbeeren zugeben, alles abkühlen lassen und bis zum Verzehr kaltstellen.

Anrichten

Auf jeden Teller eine Portion Rhabarber geben. Die Panna Cotta aus der Form lösen und auf das Confit stürzen. Mit Minzblättchen garnieren.