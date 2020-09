Zubereitung

Man kann einen Teil der Sahne durch Milch ersetzen

Die Sahne in einen Topf füllen und mit Zucker und Vanillezucker verrühren. Dann kurz erhitzen. Währenddessen die Gelatineblätter in kaltem Wasser einweichen und gut ausdrücken. Die Gelatine in die heiße Vanillesahne geben, alles sorgfältig verrühren und durch ein feines Sieb streichen. Die gekochte Sahne so lange stehen lassen, bis sie komplett abgekühlt ist und leicht dicklich wird. Jetzt noch einmal alle Zutaten gut verquirlen, damit sich die Vanille über die gesamte Creme verteilt. Die puddingartige Masse in eine passende Schüssel, Gläser oder Portionsförmchen füllen und zum Stocken für einige Stunden in den Kühlschrank stellen.

Anrichten

Wenn man Formen stürzen möchte, dann die einzelnen Exemplare kurz in heißes Wasser tauchen und auf einen Teller geben. Dazu schmecken alle möglichen Fruchtsaucen, die Sie mit frischen Beeren oder anderem Obst und Minz- oder Melissenblättern bereichern können.