Zubereitung

Die Haferflocken mit der Hafermilch oder der Kuhmilch in ein passendes Glas füllen, abdecken und über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen.

Die Haferflocken werden über Nacht eingeweicht

Vor dem Frühstück bereiten wir das Obst vor. So behält es seine Vitamine und verfärbt sich nicht unappetitlich braun. Den Apfel in grobe Späne reiben und mit etwas Zitronensaft beträufeln. Die Birne waschen, halbieren, entkernen und in Spalten schneiden. Die Banane schälen und in mundgerechte Scheiben teilen. Die ganzen Leinsamen in einem Mörser grob zerreiben.

Anrichten

Die eingeweichten Haferflocken auf zwei Schalen verteilen. Die Apfelspäne, etwas Zimt, das Weizenkeimöl und eine Joghurtsorte nach Belieben zugeben. Nun kommen geputzte Erdbeeren, Blaubeeren oder Brombeeren dazu.

Nüsse schmecken noch besser, wenn sie geröstet werden

Zuletzt mit Nüssen und geschrotetem Leinsamen bestreuen. Die Birnenspalten werden rundum – wie Sonnenstrahlen – in das Müsli gesteckt. Wem die Banane als Süßungsmittel nicht reicht, verfeinert jede Portion mit etwas Honig. Für appetitliches Aussehen und frischen Geschmack sorgen frische Minz-, Melissen- oder Eisenkrautblättchen.