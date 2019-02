Ullas Küchentipps

Ein Blick auf die Gelierzuckerpackung lohnt sich

Hier findet man in Produkten Palmfett, das das Schäumen der Marmelade verhindern soll. Eine bessere Haltbarkeit von 2:1 Zuckermischungen versprechen zugesetzte Konservierungsstoffe wie Kaliumsorbat. Damit die Pektine besser reagieren, kommt noch Citronensäure dazu. Alles Zutaten, die im Grunde unnötig sind, wenn man zu einem Bioprodukt greift oder den Zucker selbst mischt.

Rohrohrzucker gibt eine feine Karamellnote

Bio-Gelierzucker besteht aus 96,5 % Roh-Rohrzucker, der mit Pektin angereichert wird. Pektin ist ein natürliches Geliermittel, das in reifen Obstsorten besonders in der Schale steckt. Je nach Sorte variiert der Pektingehalt. Er ist am höchsten, wenn die Früchte noch nicht voll ausgereift sind.

Gelierzucker selbst herstellen

Je nach Zuckersorte verändert sich auch der Geschmack der Marmelade

Erfahrene Köche mischen sich ihren Gelierzucker selbst an. Dazu nimmt man Einmachzucker – er ist etwas grobkörniger – oder Roh-Rohrzucker und eine entsprechende Menge Pektinpulver.

Etwas Zitronensaft sorgt dafür, dass das Pektin gut bindet. Vollrohrzucker unbedingt meiden, da er den Fruchtgeschmack stark übertönt.

Damit Orangen-Marmelade mild schmeckt

Beim Schälen und Auskratzen der Bio-Orangen darauf achten, dass keine weiße Haut in die Marmeladenmasse kommt. Die weiße Haut macht die Marmelade bitter. Das ist bei der klassischen Citrus-Marmelade gewollt, die eigentlich aus Pomeranzen gewonnen wird. Wer mag, kann auch Blutorangen verwenden. Es handelt sich hier jedoch nicht um eine eigenständige Sorte. Rot verfärbten sich sekundäre Pflanzenstoffe im Fruchtfleisch, wenn das Obst starken Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht ausgesetzt ist.