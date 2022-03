Meine Küchentipps

Bio-Orangen lohnen sich

Die Schale von Bio-Orangen dient hier im Rezept als Aromaträger im Teig, in der Creme und im Sirup. Unbehandelte Schale lässt sich auch zu aromatisiertem Zucker oder einem Liköransatz verarbeiten. Voraussetzung ist allerdings, dass nichts Weißes mit abgerieben wird, da hier die Bitterstoffe sitzen.

Orangenlikör

Für Orangenlikör wird die Schale mit einem Sparschäler dünn entfernt. Je nach Menge der Schalen benötigen Sie nun reinen Alkohol, den man in der Apotheke bekommt. Auch Wodka und Korn sind eine Option zum Einlegen – haben aber einen Eigengeschmack. Die Schalen bei gleichmäßiger – nicht zu warmer Raumtemperatur – 2 bis 3 Wochen in Alkohol in einem verschlossenen Bügelglas ziehen lassen.

Eine Zucker-Wasserlösung 1:1 herstellen, die vollständig abkühlen muss. Diese Lösung mit den eingelegten Orangenschalen in Alkohol vermischen. Dann weitere 2-3 Wochen ziehen lassen. Durch einen Filter gießen und den Orangenlikör in Flaschen abfüllen.

Auch möglich: Den Orangenschalenansatz entweder mit einer Vanilleschote, mit einer Zimtstange oder mit einem Rosmarinzweig aromatisieren.

Orangenzucker

Die Orangenschaltenstreifen im Backofen trocknen lassen. Dann mit einem Mixer fein mahlen und mit Zucker vermischen. In ein Twist-Off-Glas abfüllen und gut verschlossen aufbewahren. Eignet sich für Süßspeisen oder zum Bestreuen von Gebäck.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!