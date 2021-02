Zubereitung

Zwiebel und Knoblauch schälen, dann würfeln. Das Brokkoli-Gemüse putzen und in Röschen teilen. Die Hähnchenbrust in fingerdicke Stücke schneiden.

Zum Garnieren passen Parmesankäse und Basilikum

In einer passenden Pfanne mit hohem Rand oder in einem Topf, in dem man anbraten kann, etwas Öl erhitzen. Das Fleisch von allen Seiten 3-4 Minuten rösten und dabei salzen. Aus der Pfanne nehmen und auf einem Teller oder in einer Schüssel füllen und zur Seite stellen.

Noch einmal etwas Öl in den Topf geben und die Zwiebelwürfel mit den Knoblauchstücken im Bratensatz anschwitzen. Die Penne zugeben und alles mit heißem Wasser großzügig begießen. Nun – wie bei einem Risotto – ab und zu umrühren und aufpassen, dass nichts anbrennt. Bei moderater Hitze circa 7 Minuten köcheln lassen, anschließend die Brokkoli-Röschen mitgaren. Je nach Flüssigkeitsstand sollte noch einmal etwas Wasser nachgegeben werden. Pasta und Gemüse erfordern weitere 5 Minuten Kochzeit.

Auch mit passierten Tomaten kann man One-Pot-Pasta zubereiten

Wenn die Nudeln fast fertig sind, die Hähnchenbrust unterheben. Das Tomatenmark in die Sauce rühren und das Gericht mit Salz, Hefeflocken, Oregano und gemahlenem Pfeffer herzhaft abschmecken. Einen Deckel auflegen und die One-Pot-Pasta einige Minuten ziehen lassen.

Anrichten

Im Topf servieren und dann auf Tellern verteilen. Die einzelne Portion nach Gusto mit geriebenem Parmesankäse, Olivenöl und Basilikumblättern vollenden.