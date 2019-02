Zubereitung

Möhren, Zwiebeln und Sellerie schälen, dann in grobe Würfel schneiden. Den Lauch in grobe Ringe teilen und auf einen Teller legen.

Die Fleischstücke rundum salzen und in einem heißen Bräter von allen Seiten anrösten. Dann aus dem Topf nehmen und in eine Schüssel legen. In den Bratensatz das Röstgemüse geben, dabei umrühren. Mit Tomatenmark vermischen und etwas Farbe nehmen lassen. Brühe und Wein angießen und mit Lorbeerblättern, Salz und Pfeffer würzen.

Die Fleischstücke in den Fond geben und einen Deckel auflegen. Im vorgeheizten Backofen bei maximal 180 Grad – circa 3 Stunden – schmoren.

Das Fleisch beim Metzger vorher schneiden lassen

Ist das Fleisch schön zart, werden die Ochsenschwanzstücke aus dem Topf gehoben und auf eine Platte gelegt. Etwas abkühlen lassen, dann Fett und Sehnen wegschneiden, das Fleisch auslösen und würfeln.



Die Suppe mit einer Kelle entfetten. Die Lorbeerblätter entfernen und alles zu einer sämigen Flüssigkeit pürieren. Die Fleischwürfel hineingeben und mit Madeira, Salz und Pfeffer vollenden.

Wer mag, kann zusätzlich frische Champignons in Butterfett anrösten. Die Pilze passen gut, wenn die Suppe gehaltvoll und sättigend sein soll.

Anrichten

Ochsenschwanzsuppe auf Tellern oder in Suppenschalen gießen. Mit einem Klecks Schmand oder Crème frâiche und gehackter Petersilie vollenden. Dazu passt herzhaftes Roggenbrot.