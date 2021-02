Meine Küchentipps

Schmalz, Palmfett oder Öl?

Mutzen bekommen, wenn sie In Schweineschmalz frittiert werden, ein besonders kräftiges Aroma. Von daher rührt auch der Begriff "Schmalzgebäck" in historischen Kochbüchern, den wir dort für Mutzen, Scherben und Berliner finden. Heutzutage wird gehärtes Kokos- oder Palmfett eingesetzt. Ich nehme manchmal Schmalz, aber in der Regel ziehe ich zum Frittieren hoch erhitzbares Sonnenblumen-Bratöl vor, da es weniger gesättigte Fette enthält. Man findet diese Öle im Naturkostladen oder in der Bio-Ecke im Supermarkt.

Schokoladenreste wie Nikolause und Co. zu einer Sauce schmelzen

Wer im Schrank noch Baumbehang und Nikolausreste findet, kann sie vor der Fastenzeit zu einer schnellen Schokosauce verarbeiten. Die Mutzen in etwas warme Schokosauce getaucht, machen das Gebäck noch köstlicher.

Schokosauce

Schokoreste von Weihnachten passen als Sauce zu Mutzemandeln

Schokoladenfiguren zerkleinern und in einer Schüssel auf einem Wasserbad vorsichtig schmelzen. Etwas natives Kokosöl und einen Esslöffel Instantkaffee unterrühren. Noch warm als Dipp zu den Mutzen servieren.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!