Meine Küchentipps

Nachhaltig kochen und backen

In der Winterzeit schmore ich regelmäßig Hokkaido-Kürbistücke. Das geschieht dann, wenn der Backofen ohnehin schon in Betrieb ist. So wird die Energie optimal genutzt, da gleich mehrere Dinge gleichzeitig garen.

Aus eins mach zwei und drei

Die Weiterverarbeitung von gebackenem Hokkaido-Kürbis erweist sich als vielfältig, da sich das Schmorgemüse – gut abgedeckt – einige Tage im Kühlschrank frisch hält. Eine Möglichkeit: Mariniert mit gebratenem Knoblauch, Limette und schön kräftig gewürzt, peppen die Kürbisstücke einen winterlichen Blattsalat auf. Oder: Püriert als Grundlage für eine cremige Suppe beziehungsweise als färbende und aromatische Zutat im Teig.

Hokkaido-Kürbis schmoren

Einen mittelgroßen Hokkaido-Kürbis waschen, halbieren, entkernen und in Achtel teilen. Die Stücke in Olivenbratöl (hocherhitzbar) marinieren und nebeneinander in eine Form legen.

Für das Kürbispüree das Gemüse im Ofen rösten

Das Gemüse nicht abdecken, da sich Farbe und Aroma besser entwickeln können. (Backzeit: 180 Grad ca. 30 Minuten). Anschließend – entweder einen Teil der Kürbisstücke mit einer würzigen Marinade sofort verzehren – oder abkühlen lassen und bis zur Weiterverarbeitung zu Püree oder Suppe in den Kühlschrank stellen.

Quarkölteig für spontanes Backen

Ein Hefeteig für schmackhafte Brötchen braucht viele Stunden, um zu reifen. Quarkölteig hingegen ist flott angerührt und muss nach der Herstellung abgebacken werden. Das Backpulver verliert ansonsten an Triebkraft. Er ist ein idealer Teig für schnelle Frühstücksbrötchen. Bleibt etwas übrig, lassen sich die Quarkölteig-Brötchen im Toaster aufbacken oder man friert das Gebäck auf Vorrat ein. Die Beigabe von Kürbispüree und Müsli ist selbstverständlich auch für Hefeteige möglich.

In den 80ern wurde Bio salonfähig

Neben bunter internationaler Länderküche und zunehmenden Fertigprodukten mit Aromen und schrillen Farben, die sich in den 80ern immer mehr in Supermarktregalen breitmachten, entstand damals auch der Wunsch nach natürlicher und gesunder Ernährung. Durch die Nuklear-Katstrophe in Tschernobyl (1986) machten sich Menschen vermehrt über ihre Ernährung Gedanken. Die Adressen, die natürlich produzierte Produkte anboten, waren kleine, inhabergeführte Bioläden, die schon Mitte/Ende der 70er gegründet wurden. Hier konnten Kunden Müsli kaufen und aus großen Säcken verschiedene Getreidesorten auswählen, um sich diese zu Mehl vermahlen zu lassen.

Bio-Brot, Müsli und Frischkornbrei

Vollkornmehle und Getreideflocken, all das wurde damals noch nicht – so wie heutzutage – abgepackt angeboten. Deshalb kauften sich viele Menschen auch eigene Getreidemühlen, um Brot zu backen. Der Nachwuchs bekam – statt Fertigkost – geschroteten Frischkornbrei oder Müsli. Haferflocken wurden täglich aufwendig mit einer kleinen, hölzernen Handmühle fabriziert. In meiner Küche steht bis heute noch eine große, elektrische Körnermühle. Ich nutze sie nur noch selten, da wir heutzutage im Fachhandel und im Bio-Supermarkt auf hochwertige Mehlsorten und unzählige Getreideflocken zurückgreifen können.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!