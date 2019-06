Ullas Küchentipps

So gelingt Mürbeteig

Am besten Puderzucker oder feinen Backzucker verwenden. Die beiden Sorten lösen sich schneller in der Butter auf.

Immer zuerst Butter und Zucker so lange verrühren bis eine glatte Masse entstanden ist. Eier und Flüssigkeiten – wie Eiswasser – zügig und nicht zu lange einrühren. Es sollte keine Luft unter den Teig gehoben werden. Das Mehl sieben und die ganze Mehlmenge bei kleiner Rührstufe schnell einarbeiten.

Die Beeren mit selbstgemachtem Tortenguss überglänzen

Zu langes Rühren schadet dem Teig, da sich dann der Kleber aktiviert. Wenn die Butter und das Ei richtig eiskalt waren, könnte man sofort mit dem Ausstechen beginnen. Bei warmer Butter jedoch ist unbedingt eine Ruhezeit von circa 30 Minuten im Kühlschrank einzuhalten. In der Regel hat Backpulver nichts in Mürbeteig zu suchen. Besonders unsinnig ist es, wenn der Teig danach im Kühlschrank ruht. Wenn Backpulver mit Flüssigkeit (Ei) in Berührung gekommen ist, entwickelt es die erste Stufe seiner Triebkraft. Der Teig darf dann nicht mehr ruhen, sondern muss sofort in den heißen Ofen.

Formen gut fetten und die Törtchen sofort, wenn sie aus dem Ofen kommen, stürzen. Ist das Gebäck kalt, klebt es am Metall.

Dem Obst etwas Glanz verleihen

Damit das Obst länger appetitlich aussieht, kann man die Früchte mit Tortenguss beträufeln. Gekaufter Tortenguss enthält oft Farb- und Aromastoffe. Aus Obstsaft oder Weißwein lässt sich mit Kartoffelstärke und Zucker ein Guss selbst herstellen.

Mit Aprikosen- Holunder- oder Rosengelee ist das Überglänzen noch einfacher. Geleemenge kurz erwärmen, gut umrühren und die Beeren mit der fast abgekühlten Masse dünn bestreichen.