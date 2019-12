Ullas Küchentipps

Mohn und Marzipan austauschen

Zimt, Vanille und Tonka-Bohne verleihen einem Parfait einen feinen Geschmack. Wenn keine Kinder mitessen, kann ein Gläschen Amaretto, Pastis oder Rum das jeweilige Grundgewürz hervorheben.

Man kann Marzipan und Mohn auch durch Zimt austauschen

Der Alkohol, der mit den Eiern zusammen aufgeschlagen wird, verhindert zusätzlich, dass sich in einem Parfait unerwünschte Eiskristalle bilden. Es gibt auch Rezepte, bei denen 1–2 Blatt Gelatine zum Einsatz kommen, damit das Eis am Rand nicht antaut. Wer das Eis im Kühlschrank etwas vortemperiert, und dann zügig anrichtet, kann auf solche Spielereien verzichten.

Vorsicht rohes Eigelb!

Kleinkinder, Hochbetagte oder Schwangere sollten nach Vorgaben des Gesundheitsamtes kein rohes Eigelb verzehren. Deshalb wird in Altenheimen, Kindergärten oder Krankenhäusern mit pasteurisiertem Eigelb gearbeitet. Im Privathaushalt muss jeder das Risiko selbst abwägen. Das A und O sind deshalb ganz frische Eier! Am besten Bio-Eier aus Freilandhaltung, die vom Bauernhof kommen, für diese rohen Eierspeisen verwenden.

Falls sich dennoch Keime in den Eiern befinden sollten, reicht es, wenn die Eigelbe bei 70 Grad circa 10 Minuten aufgeschlagen werden. Auch so manch moderner Zaubertopf, der die Eigelbe für uns rührt und moderat erhitzt, verschafft hier Abhilfe. Das Eis am besten am selben oder spätestens am Folgetag aufessen.