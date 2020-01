Zubereitung

Den Rundkornreis circa 15 Minuten in kaltem Wasser einweichen, dann in einem Sieb gut abspülen und abtropfen lassen.

Milchreis wird super cremig, wenn man etwas geschlagene Sahne unterzieht

Die Milch in einen passsenden Topf geben und mit einer Prise Salz würzen. Die Vanilleschote der Länge nach halbieren und das Mark mit einem Messer auskratzen. Beides in die Milch geben und kurz aufkochen. Den Reis einrühren und einen Deckel auflegen. Zwischen Topf und Herdplatte ein Drahtgitter legen und die Temperatur auf minimalste Stufe einstellen. Den Milchreis circa 25 Minuten quellen lassen. Zwischendurch einmal umrühren.



Die Sahne schlagen und kalt stellen. Den Zucker in ein Gefäß geben und mit Zimt gut vermischen.

Wenn der Reis gar ist, wird er in eine passende Schüssel umgefüllt und die Vanilleschote entfernt. Die Oberfläche abdecken und bis zum Verzehr kühlen.

Anrichten

Vor dem Servieren die geschlagene Sahne unterziehen und jede Portion mit Zimtzucker bestreuen. Dazu passen Apfelkompott oder eingelegte Sauerkirschen.