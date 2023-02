Meine Küchentipps

Der Einkauf

Für frisches Mett habe ich beim Wochenmarktmetzger für 500 g knappe 6,00 Euro bezahlt. Der Butterpreis bleibt zurzeit – mit 1,69 Euro für das Päckchen – im Preis stabil. Rote Paprikaschoten liegen pro 500 g bei 2,49 Euro. Beim Brötchen mache ich immer die große Ausnahme und unterstütze meinen kleinen Bäckerladen, der einfach die besten handwerklich gefertigten Brötchen im Ort anbietet. Schließlich macht der gute Geschmack des Brötchens bei dieser Zubereitung viel aus. Das hat seinen Preis, da ein gutes Brötchen auch 50 Cent kosten kann. Alle anderen Zugaben, wie Gewürzgurke, Zwiebel, Petersilie und Pfeffer, fallen nicht groß ins Gewicht. Das vegane Mett aus Erbsenprotein vom Supermarkt wird mit 1,79 Euro für 100 g angesetzt.

Je nachdem wie dick sie das Mett auftragen, können Sie entweder für zwei Personen zwei oder drei Brötchen rechnen. Beide Varianten dürften einer vollständigen Mahlzeit entsprechen. Im Hinblick auf Karneval: Wer die Paprika weg lässt, bekommt das Ganze auch noch etwas kostengünstiger hin.

Der Preis schwankt – je nach Brötchen, Mettmenge und Mettwert pro Portion, ob mit oder ohne Butter und Valentins-Verzierung – zwischen 2,10 Euro oder 2,40 Euro.

Was macht ein perfektes Mettbrötchen aus?

Zunächst sollte das Brötchen schön knusprig sein und nicht schon stundenlang auf einem Tablett herumgestanden haben. In dem Fall weicht das Brot durch und wird zäh. Auch Zwiebeln neigen zum Bitterwerden, wenn sie sich aufgeschnitten lange an der Luft befinden. Das Mett selbst muss kühl gehalten und möglichst zeitnah verzehrt werden. Es handelt sich um ein rohes Schweinefleischprodukt, das am Tag des Kaufes zu verbrauchen ist. Selbst, wenn geschmierte Mettbrötchen in der Kühlung auf Kunden oder Gäste warten: Das Brötchen wird dann weich und zäh.

Es gibt sehr unterschiedliche Mett-Produkte

Vakuumiertes Mett aus dem Kühlregal oder geräucherte Mettwurst bleiben durch die Verpackung oder das Räuchern etwas länger haltbar. Die Beurteilung der Frische bei Geräuchertem fällt oft schwer, da wir durch das Rauch-Aroma einen möglichen Verderb viel schlechter herausschmecken. Am besten – egal ob frisch oder geräuchert – nur die Menge einkaufen, die bald gegessen wird. Das gilt auch für den nostalgischen Mettigel, der bis heute die Partybuffets schmückt.

Vegetarische Alternative

Mittlerweile gibt es Erbsenproteinprodukte, die Mett ersetzen können. Ich persönlich esse in dem Fall lieber ein Käsebrot – kann aber Leute verstehen, die nichts Tierisches mögen und auf Mett nicht verzichten möchten. Grundsätzlich bleibt bei diesen Fleisch-Ersatzprodukten zu sagen, dass sie industriell hochverarbeitet sind. Am besten nur ab und zu verspeisen. Aber letztlich verhält es sich mit Schweinefleisch oder geräucherter Mettwurst ähnlich. Eine ausgewogene und bekömmliche Ernährung ist nicht gewährleistet, wenn wir zu viel davon verzehren. In Anbetracht, dass Karneval vor der Tür steht, ist im Rheinland zu berücksichtigen, dass das Mettbrötchen zur klassischen Brauchtumsverpflegung zählt und dann eine vegetarische Variation eine prima Erfindung ist.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!