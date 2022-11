Meine Küchentipps

Matjes schmeckt am besten

Matjes vom Fischhändler ist eine Delikatesse

Statt Hering lieber Matjes nehmen. Er ist zarter und im Geschmack milder. Beim Fischhändler bekommen wir erstklassischen holländischen Doppelmatjes. Der Preis liegt bei 2,00 Euro pro Portion. Wer diese feine Variante verarbeiten möchte, kann, um den Preis im Budget zu halten, ein wenig am Material einsparen. Für vier Portionen einfach drei Doppelmatjes kaufen. Der Fisch wird ohnehin in Streifen geschnitten, da fällt etwas weniger Filet in der Sauce nicht so auf. Im Supermarkt kommen wir mit den Eigenmarken, die wir abgepackt in der Kühltheke finden, wesentlich preiswerter weg. Hier gibt es Matjes, der nur die Hälfte kostet. Aber aufpassen – nicht alles, was preiswert ist, ist auch gut. Auf die Verpackung schauen, was an Zusatzstoffen aufgelistet wird.

Für die Sauce benötigen wir Milchprodukte und Mayonnaise. Bei Sahne und Joghurt punkten zunächst die Eigenmarken oder Sonderangebote. Mayonnaise können Sie fertig kaufen oder selbst herstellen. Dann aber gleich mehr machen, das spart Zeit. Mayonnaise ohne Ei bleibt mindestens eine Woche haltbar.

Kartoffeln gab es diese Woche überall im Angebot. Am preiswertesten mit 0.68 Euro das Kilo eine festkochende konventionelle Sorte und die festkochenden Bio-Kartoffeln für 1,33 Euro das Kilo. Die Beilage bleibt somit äußerst preiswert, egal für welche Kartoffelart Sie sich entscheiden.

Soll es vom Feinsten sein, dann würde selbst eine Portion Matjesfilet vom Fachhändler mit Sauce und Kartoffelbeilage nicht die 2,50 Euro-Grenze überschreiten.

Mit den preiswertesten Lebensmitteln im Einkaufskorb – und trotzdem auch lecker – liegt die Portion bei circa 1,80 Euro

Energie clever nutzen

Gleich am Vortag mehr Kartoffeln kochen und zunächst als Pellkartoffel und am Folgetag als Bratkartoffeln zubereiten. Wenn der Ofen schon einmal angeheizt ist, möglicherweise einen Apfel-Crumble mit dazugeben. Äpfel sind zurzeit preiswert und das streuselig-fruchtige Apfelgebäck hält einige Tage frisch. So ist gleich für ein Dessert oder ein Stück Kuchen gesorgt.

Mayonnaise ohne Ei

Zutaten

1 EL Senf

5 – 6 EL Essig oder Zitrone

50 ml Soja- oder Hafersahnesahne

Ca . 150 ml mildes Pflanzenöl

Salz

Pfeffer

Zubereitung

Für die Mayonnaise Senf, Sojasahne und Essig in ein hohes Gefäß geben. Mit dem Mixstab alle Zutaten gut verquirlen und nach und nach Öl zugeben. Je nach Konsistenz kann man mit etwas Gemüsebrühe oder Wasser verdünnen. Mehr Öl lässt die Sauce fester werden. Zum Schluss mit Salz und gemahlenem Pfeffer abschmecken.

Tipp

Restliche Mayonnaise kann man in ein sauberes Schraubglas füllen und kalt stellen. Hält sich circa eine Woche im Kühlschrank frisch.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!