Mein Küchentipp

Es gibt so viele Marillenknödel-Rezepte. Wahrscheinlich schmeckt den meisten Menschen das am besten, was Mutter und Oma schon zubereitet haben. Es finden sich auch Rezepturen, die als Basis Topfen verwenden oder wo die Aprikosen in einem Brandteig gebacken werden. Als weitere Verfeinerung könnten Sie bei meinem Rezept den Würfelzucker vor dem Füllen der Früchte in etwas Marillen-Likör tauchen oder die heißen Knödel mit Vanilleeis und Sahne servieren.

Zur Pflaumenzeit die Aprikosen durch Zwetschgen ersetzen

Wenn die ersten Pflaumen reif sind, tauschen Sie die Aprikosen gegen Zwetschgen aus. Auch hier das Obst entkernen und vielleicht das Zuckerstück mit Pflaumenschnaps aromatisieren.

Ein Esslöffel Butterbrösel zu allen Knödeln ist unverzichtbar, weil sie für den richtigen Crunch sorgen.

Butterbrösel

Zutaten

70 g geklärte Butter

1 altbackenes Brötchen

Prise Salz

Zubereitung

Das Brötchen in feine Krümel reiben. Die Butter schmelzen und das Semmelmehl von allen Seiten vorsichtig rösten. Ein wenig salzen und die Brösel noch heiß über die angerichteten, gebratenen Knödel geben.

Viel Freude beim Nachkochen wünscht Ulla Scholz!