Meine Küchentipps

Selbst gemachtes Sorbet aus saisonalen Früchten

Im Gegensatz zu industriell hergestellten Sorbets eignet sich das Selbstgemachte – wenn Reste bleiben – nicht zum Einfrieren. Hier wären andere Zubereitungstechniken und mehr Zutaten notwendig.

Mandarinen gibt es leider selten in Bio-Qualität im Supermarkt. Deshalb kaufe ich einfach zwei ungespritzte Orangen dazu, um für das Aroma etwas Schale zu gewinnen.

Gefrorene Mandarinenscheiben in einem leistungsstarken Mixer pürieren

Nicht nur Mandarinen, sondern auch regionales Obst, das jetzt über den Sommer reif wird, kann zu einem schnellen Sorbet gemixt werden.

Wenn Sie – ob der Größe des Food-Prozessors – in mehreren Durchläufen pürieren müssen, kann das Sorbet so lange eingefroren werden, bis alle Mandarinenstücke verarbeitet sind. Nur bei längerem Einfrieren bilden sich unschöne Kristalle. Mit ein wenig Orangen- oder Mandarinensaft lassen sich die gefrosteten Mandarinensegmente etwas besser mixen. Aber immer vorsichtig zugießen, damit das Sorbet nicht zu flüssig wird. Das Pürier-Gerät sollte einen starken Motor haben, da durch das hartgefrorene Obst der Motor Schaden nehmen könnte.

Reduktion von Blutorangen

Nur kurze Zeit im Jahr werden im Handel Blutorangen angeboten. In der Regel dann, bevor der erste Spargel gestochen wird.

Für eine Reduktion den Saft von 5 – 6 Blutorangen auspressen. Am besten auch in dem Fall Bio-Orangen kaufen, da wir von zwei Exemplaren etwas Schalenabrieb benötigen. Saft und Schale zusammen circa 30 Minuten bei kleiner Hitze einköcheln. Die Masse ist fertig, wenn sie eine sirupartige Konsistenz angenommen hat. Orangenreduktion eignet sich als Sauce zum Sorbet oder verleiht einer Sauce Hollandaise – zum Beispiel zu Spargel – eine fruchtige Note.

Xylit – Zucker ohne Kalorien

Die Eigenherstellung garantiert, dass wir wissen, welche Inhaltstoffe verwendet wurden. Menschen, die auf eine geringe Zuckerzufuhr achten, können mit Xylit süßen. Xylit ist ein natürlicher Zuckeralkohol, der aus Pflanzen – wie Maiskolbenresten oder Stroh gewonnen wird. Er ist auch als Birkenzucker bekannt, enthält keine Kalorien und verhält sich in Speisen geschmacksneutral. Die Süßkraft entspricht normalem Haushaltszucker. Xylit ist ein natürlicher Zucker, den der Körper erst im Darm verstoffwechselt. Allerdings sollten wir Xylit nicht in großen Mengen und ständig in der Küche einsetzen, da dieser Zuckeraustauschstoff abführend wirken kann. Kinder sind hier besonders empfindlich.

Hunde dürfen keinesfalls Lebensmittel verzehren, die mit Birkenzucker gesüßt wurden, da dieser Zucker-Alkohol – ähnlich wie Schokolade – für Tiere giftig ist.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!