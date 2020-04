Zubereitung

Den Waldmeister waschen und auf einem Küchenhandtuch ausbreiten. Die Zweige über Nacht ein wenig antrocknen lassen. Erst dann entwickelt das Kraut seinen feinen, wunderbaren Duft. Man kann den Waldmeister auch im Schnellverfahren im Backofen antrocknen. Dafür den Ofen auf 150 Grad vorheizen, abschalten und in der Nachwärme – bei geöffneter Tür – kurz dörren lassen.

Den Weißwein in ein passendes Gefäß füllen. Mit einem Zestenreißer etwas Orangenschale abziehen und unter den Wein mischen. Die restliche Orange zur Seite legen. Den Waldmeister mit Küchengarn zusammenbinden und an einem Kochlöffel so in die Bowle hängen, dass nur die Blättchen mit dem Wein in Berührung kommen. Die Stiele geben zu viele Bitterstoffe ab. Den Bowle-Topf abdecken und alles eine Stunde im Kühlschrank ziehen lassen.

Anrichten

Den Waldmeister entfernen. Die Orange in halbe oder geviertelte Scheiben schneiden und in die Bowle legen. Einmal umrühren, in Gläser füllen und einen Schuss Sekt angießen.