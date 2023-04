Meine Küchentipps

Der Einkauf

Es zeigt sich, dass – bei stark gestiegenen Lebensmittelpreisen – Bio-Produkte mittlerweile nicht unbedingt teurer sind. Bei vielen Zutaten lagen bei diesem Einkauf die Bio-Lebensmittel im unteren Preissegment. Das könnte daher rühren, dass bei Bio-Produkten kein Kunstdünger zum Einsatz kommt, der sich im letzten Jahr verknappt und sehr verteuert hat.

Das 500 g Päckchen Rote Linsen in Bio-Qualität als Supermarkt-Eigenmarke war mit 1,99 Euro am preiswertesten.

Das Paket Suppengemüse wurde für 1,59 Euro angeboten.

Für frisches Basilikum oder frische Petersilie zahlt man rund 1,00 Euro.

200 g Kartoffeln kosten circa 25 Cent.

Für 400 g Bio-Natur-Tofu habe ich 2,19 Euro ausgegeben.

200 g Bio-Tomatenmark als Supermarkt-Eigenmarke ist mit 1,29 Euro im unteren Preissegment angesiedelt.

400 g veganen "Kokos-Joghurt" gibt es für 1,69 Euro.

Teriyaki-Sauce war als Bio-Produkt preiswerter als vergleichbare konventionelle Saucen. Der Preis für eine 200 ml Flasche liegt bei 3,19 Euro.

Salz, Pfeffer, Lorbeerblätter und Kreuzkümmel pauschal: 1,00 Euro

Olivenöl zum Anbraten: 1,00 Euro

Pro Person: circa 2,45 Euro

Bei Fleischersatzprodukten genau auf die Packung schauen

Diverse Wurstprodukte, Gyros, Hähnchen-Nuggets, Schnitzel und veganes Hack aus Soja- oder Erbsenprotein sind immer öfter in den Kühltheken der Supermärkte zu finden. Diese Ersatzprodukte sind nicht grundsätzlich gesünder als klassisch verarbeitete Wurst- oder Fleischwaren.

Alles, was uns da anlacht – ähnlich wie bei Wurst und Fleisch – und über ein Gramm Salz pro 100 g Gewicht enthält, ist kritisch zu betrachten. Der obere Grenzwert, den wir an Salz aufnehmen sollten, liegt nach wissenschaftlichen Erkenntnissen bei sechs Gramm pro Tag. Hinzu kommen künstliche Aromen und andere Substanzen, die wir einer selbst gekochten Mahlzeit niemals zuführen würden.

Da ich als Köchin um panierte Hähnchenschnitzel und Buletten und Co., die von der Fleischindustrie gewürzt und verarbeitet wurden, immer einen großen Bogen mache, kann ich mich mit Fleischersatzprodukten auch nicht anfreunden.

Die Tofu-Spieße vor dem Braten marinieren

In vielen Kulturen wurde schon immer mehr Vegetarisches oder Tierfreies gekocht – ohne es vegan zu nennen. Als Beispiel dienen Hülsenfrüchte oder Tofu, die schon seit Jahrhunderten als Proteinquelle genutzt werden. Seitan, der in den 1960er-Jahren in Japan entwickelt wurde, hat die Konsistenz von Fleisch und wird aus Weizenmehl gewonnen. Er spielt in der makrobiotischen Ernährung schon lange eine Rolle.

Diese Proteinquellen bestehen aus wenigen Zutaten, es gibt alles in Bio-Qualität und der Preis stimmt. Fazit: Lieber etwas mehr Zeit aufwenden und selbst kochen. Da wissen wir, was drinsteckt. Der Körper wird es danken, da ein zu hoher Salzkonsum unter anderem ein Grund für überhöhten Blutdruck ist.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!