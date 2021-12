Meine Küchentipps

Einfacher Lebkuchen für Figuren und Knusperhäuser

Wenn Figurengebäck den Weihnachtsbaum schmücken soll, ist es praktisch, schon vor dem Backen an der entsprechenden Stelle ein kleines Loch auszustanzen. Hier kann später ein Band durchgezogen werden.

Mittlerweile gibt es ein Übermaß an Lebensmittelfarben und Zuckerdekoration. Ich bevorzuge natürliche Färbemittel – wie Rote Bete-Saft oder Fruchtpulver aus Erd- oder Blaubeeren. Mit Kurkuma erzielen wir gelbe Töne. Der Saft von fein pürierter frischer Minze oder Melisse ergibt einen leicht grünen Zuckerguss.

Das Lebkuchenrezept können Sie vereinfachen, indem Pottasche und Hirschhornsalz durch 1 TL Weinsteinbackpulver ausgetauscht werden. Das Backpulver mische ich unter das Mehl. Backpulver hat den Vorteil, dass sich der Teig sofort weiterverarbeiten lässt.

Klassisch handelt es sich bei einem Lebkuchenteig um einen Lagerteig, der an einem kühlen Ort (Im Keller in einem Steinguttopf) mehrere Monate fermentiert. Das verleiht dem Gebäck später ein einmaliges Aroma. Ich lasse ihn nur über Nacht abgedeckt – aber nicht im Kühlschrank – etwas durchziehen. Dann mische ich vor dem Backen die aufgelöste Pottasche und das Hirschhornsalz darunter.

Soll Lebkuchen eine weichere Konsistenz bekommen, hilft ein halbierter Apfel, der mit in der geschlossenen Keksdose lagert. Damit sich kein Schimmel bildet, die Apfelstücke alle zwei Tage austauschen.

Das Lebkuchenrezept stammt aus meinem Familienbackbuch, das über 100 Jahre alt ist.

Heidesand – ein Gebäck aus Niedersachsen

In den meisten Angaben, die ich im Internet oder in gängigen Backbüchern zu Heidesand gefunden habe, war die Zuckermenge viel zu hoch bemessen. Statt leicht gebräunter Butter, die den einmaligen Geschmack des Regionalgebäcks ausmacht, kommt in vielen Fällen nur normale Butter hinein. Dann wird unnötig lang geknetet, was den Teig zäh werden lässt. Auch Backpulver, das sich in dezentem Gebäck gern durch seinen unangenehmen Beigeschmack bemerkbar macht, hat hier nichts zu suchen. Viele Teigrollen werden vor dem Backen weder in Zucker gewälzt noch gekühlt – es geht sofort in den Ofen. Und das oft mit viel zu geringer Anfangstemperatur. So laufen die Kekse in die Breite und sehen später aus wie kleine Fladen.

Gut zu wissen: Heidesand ist die deutsche Verwandte des schottischen Shortbreads und der bretonischen Sablès: Alle drei Gebäcksorten schmecken besonders butterig, leicht salzig und nach echter Vanille. Die mürbe Textur zergeht im Mund.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!