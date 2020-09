Zubereitung

Schmelzkäse ist typisch für diesen Partysuppe aus den 70 er Jahren

Den Lauch waschen und in feine Röllchen teilen. Zwiebel und Knoblauch schälen und würfeln.



In einem passenden Topf das Hackfleisch rundum in Öl gut anbraten. Die Zwiebelwürfel und den Knoblauch zugeben, dann mit den Lauchstreifen auffüllen. Umrühren, salzen, pfeffern und die Brühe angießen. Einen Deckel auflegen und alles 20 Minuten köcheln lassen.



Kurz vor Ende der Garzeit 200 g Schmelzkäse einrühren, die Suppe mit Muskat würzen und noch einmal kurz aufkochen lassen.

Anrichten

Geschlagene Sahne verleiht Suppen eine leichte Konsistenz

Die Lauchsuppe mit Käse und Hackfleisch in Schalen oder Teller füllen und mit Schlagsahne, Brotwürfelchen und Schnittlauch verfeinern.