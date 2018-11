Zubereitung

Für das Kartoffel-Erbs-Püree die Kartoffeln schälen, halbieren und in Salzwasser garen. Währenddessen für die Minzsauce den Knoblauch pellen. Die Chilischote der Länge nach aufschneiden und die Kerne entfernen. Je nach gewünschtem Schärfegrad nur ein Stückchen, die Hälfte oder die ganze Schote verwenden. Knoblauch, Chili, Minzblätter und Olivenöl in einen Mixer füllen. Alle Zutaten zu einer glatten Masse pürieren, salzen und zur Seite stellen.

Kartoffeln durch die Presse drücken

Die Tiefkühl-Erbsen in etwas Butter anschwenken, dann salzen und pfeffern. In einer passenden Pfanne Butterfett erhitzen und die Lammkoteletts von beiden Seiten 2–3 Minuten anbraten. Das Fleisch vom Herd nehmen und an einem warmen Ort kurz ruhen lassen.

Kartoffeln abschütten, ausdampfen lassen und durch eine Presse drücken. Die Masse mit den Buttererbsen vermischen und mit Milch und Muskat verfeinern.

Anrichten

Auf jeden Teller etwas Kartoffel-Erbs-Püree geben und die Lammkoteletts anlegen. Dazu Knoblauch-Minzsauce reichen.