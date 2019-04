Ullas Küchentipps

Die Garzeit der Lammkeule richtet sich nach der Größe und nach der Temperatur des Backofens. Im Rezept wird nicht bei Niedrigtemperatur, sondern ganz klassisch bei 180 Grad geschmort. Will man genau nachmessen, sollte die Kerntemperatur mindestens 75 Grad auf dem Thermometer anzeigen.

Dazu passen Kartoffelplätzchen mit Bärlauch

Wenn man das Gericht am Vortag zubereitet, das Fleisch nach dem Braten in ein sauberes feuchtes Handtuch wickeln und in den Kühlschrank geben. Die Sauce passieren, aber noch nicht abbinden. Stellt man gebundene Mehlsaucen kalt, sind sie am nächsten Tag oft wieder flüssig. Kälte verursacht, dass das Mehl entkleistert.

Vor dem Essen die Sauce erhitzen und mit Stärke abbinden. Das Fleisch in Scheiben schneiden und in der Sauce erwärmen. Das gelingt am besten in einer flachen großen Edelstahlpfanne.