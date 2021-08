Zubereitung

Die Pfirsiche von der runden Seite kreuzweise einritzen. Das Obst einige Minuten in kochendes Wasser legen und ziehen lassen. Dann abschrecken, pellen, in kleine Stücke schneiden und in eine große Schüssel füllen.

Die bunten Paprikahälften entkernen, würfeln und zu den Pfirsichen geben. Die Tomaten halbieren und mit einem Löffel das Innere herauskratzen. Das geschieht am besten über einer kleinen Schüssel, auf die wir ein Sieb legen. Die ausgelösten Kerngehäuse durch das Sieb streichen und den Saft auffangen. Die Tomaten in feine Streifen teilen und in die Schüssel geben.

Pfirsiche, Paprika und Tomaten harmonieren gut

Den Tomatensud mit Essig abschmecken und mit Salz und Pfeffer würzen. Das Olivenöl einrühren und so lange verquirlen, bis sich alle Zutaten optimal vermischt haben. Die Sauce über den Salat gießen. Zweidrittel des Basilikums dazu zupfen. Alles gut vermischen und bis zum Verzehr abgedeckt im Kühlschrank aufbewahren.

Vor dem Grillen daran denken, die Holzkohle rechtzeitig anzuheizen. Eine halbe Stunde vor dem Grillen müssen die Holzspäne in Wasser eingeweicht werden.

Für den gegrillten Fisch die Filetstücke salzen und in eine flache Schale legen. Mit frischen Kräutern, Olivenöl und etwas Zitronensaft marinieren.

Abdecken und kurz ziehen lassen. Zwischendurch einmal wenden.

Für die Mayonnaise die Sojasahne, Essig und Senf in ein hohes Gefäß füllen. Die Kräuter fein hacken und zur Sauce geben. Dann langsam das Öl angießen und alles mit dem Stabmixer zu einer cremigen Masse verarbeiten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken, in ein Glas mit Deckel umfüllen und in den Kühlschrank stellen.

Den Fisch aus der Marinade nehmen, etwas abtropfen lassen und auf eine Grillschale legen. Die Holzspäne auf der weißen Glut verteilen. Die Lachsfilets in der indirekten Zone unter der Haube eines Kugelgrills von beiden Seiten 3-4 Minuten garen. Der Fisch ist fertig, wenn er im Kern noch leicht glasig ist. Auf eine Platte geben – er gart jetzt bis zum Anrichten noch etwas nach.

Anrichten

Je nach Anlass und Personenzahl gibt man Fisch, etwas Salat und die Sauce auf einen Portionsteller und garniert mit den restlichen Basilikumblättern. Als Beilage passt Baguette oder Ciabatta. Es sieht auch gut aus, wenn Salat und Sauce in passende Weckgläschen abgefüllt werden. Das ist dann praktisch, wenn wir eine große Personenzahl bekochen wollen. Die Gläser lassen sich gut vorbereiten und vereinfachen später das Anrichten.