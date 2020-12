Zubereitung

Die Lachsfilets in circa 4x5 cm große Stücke teilen. Vor dem Einwickeln mit Zitronensaft beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen. In eine passende Schüssel kaltes Wasser füllen und die Reisblätter einige Minuten vorsichtig einweichen.

Währenddessen die grünen, zarten Pak-Choi-Blätter abschneiden. Die unteren Pflanzenteile in Streifen oder Würfel teilen. Die Zwiebel schälen und würfeln. Alles kurz zur Seite stellen.

In Reisblätter kann man auch eine Pilzmasse oder Hackfleisch wickeln

Auf einem Küchenhandtuch nacheinander ein eingeweichtes Reisblatt ausbreiten und in der Mitte ein Pak-Choi-Blatt platzieren. Den Lachs auflegen, unten umschlagen, die Seiten zur Mitte einklappen und nun zu einem Päckchen rollen. So auf ein Handtuch oder eine Platte legen, dass die offenen Kanten nach unten gerichtet sind. Für 30 Minuten in den Kühlschrank stellen.

In einem Topf etwas Butterfett erhitzen und die Zwiebeln anschwitzen. Mit Gemüse auffüllen und mit Salz und Pfeffer würzen. Umrühren und mit Kokosmilch verfeinern. Das gebackene Kürbisviertel in grobe Stücke schneiden und alles zusammen circa 5 Minuten köcheln lassen. Unter Umständen kurz warmstellen, bis der Fisch fertig gebraten ist. Vor dem Anrichten die Masse mit einem Kartoffelstampfer grob zerdrücken.

In eine Pfanne Butterfett geben und die Lachspäckchen von beiden Seiten 2-3 Minuten braten. Die Crevetten zugeben und alles noch einmal salzen und pfeffern. Krabben, Crevetten oder Garnelen haben je nach Größe eine geringe Garzeit. Sie sind auf jeden Fall schneller fertig als der Lachs, wenn man beides in einer Pfanne brät.

Anrichten

Auf Tellern einen Klecks Pak Choi mit Kürbispüree verteilen, die Fischpäckchen auflegen und mit Krabben vollenden.