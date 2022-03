Zubereitung

Die Kartoffeln schälen und in Stücke schneiden. Zwiebeln und Knoblauch schälen und würfeln. In einem passenden Topf Zwiebeln und Knoblauch in Butter anschwitzen. Mit Kartoffelstücken auffüllen, gut umrühren und nach einer Minute die angegebene Wassermenge angießen. Mit Salz, Lorbeerblatt und Muskat würzen. Einen Deckel auflegen und den Suppenansatz circa 20 Minuten köcheln lassen.

Für Croutons ist Brot vom Vortag optimal

Für die Croutons entweder Baguette, Brötchen oder Graubrot vom Vortag in Würfel teilen. In eine Pfanne geben und in Butter rundum goldbraun anrösten. Abkühlen lassen, umfüllen und zur Seite stellen. Die Eier – circa 10 Minuten – kochen. Danach abschrecken, pellen, vierteln und in eine kleine Schüssel füllen.

Das untere Drittel der Brunnenkresse abschneiden, welke Blätter aussortieren. Die Kresse gut waschen, abtropfen lassen und – bis auf ein paar schöne Zweige zum Dekorieren – das Kraut in feine Streifen schneiden.

Sind die Kartoffeln fast gar, wird das Lorbeerblatt entfernt. Die Kresse und ⅔ der geschlagenen Sahne zugeben, dann kurz köcheln lassen. Vor dem Anrichten mit einem Mixstab fein pürieren und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.

Anrichten

Die Suppe in Schalen oder auf Tellern verteilen. Einen Klecks Sahne aufsetzen, zwei oder drei Ei-Ecken zugeben und mit Croutons und Kresse bestreuen.