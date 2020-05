Zubereitung

Für die Marinade den Zucker in einen Topf geben und vorsichtig schmelzen. Den Curry einrühren und zügig mit Wasser und Essig ablöschen. Dann so lange rühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Das Öl zugeben, mit Salz würzen und auskühlen lassen.

Währenddessen das Grüne der Frühlingszwiebeln in Röllchen teilen, in eine Schüssel geben und zur Seite stellen. Den unteren Bereich der Zwiebeln in dünne Ringe schneiden. Die Ingwerknolle mit einem Löffel abschaben und fein würfeln.

Für den Salat nun den Weißkohl vierteln oder achteln. Den Strunk nicht wegschneiden, da er die Kohlblätter zusammenhält. Mit Strunk lässt sich das Gemüse besser reiben. Ob eine Küchenmaschine oder ein Gemüsehobel zum Einsatz kommt, ist egal, wichtig ist, dass der Kohl sehr fein gerieben wird. Je dünner die Streifen ausfallen, je besser schmeckt das Gemüse. Krautsalat wird für empfindliche Menschen so auch besser bekömmlich.

Den Kohl mit Curry-Marinade, Ingwer und den hellen Zwiebelstücken etwas anstampfen und gut vermischen. Eventuell noch einmal nachsalzen und dann für zwei Stunden gut durchziehen lassen.

Anrichten

Den Krautsalat mit regionalem Pflücksalat mischen oder auf Babyspinat anrichten und mit Frühlingszwiebelröllchen bestreuen. Dazu schmeckt warmes Fladenbrot.