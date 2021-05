Zubereitung

Für die Pastetchen den Blätterteig ausrollen. Mit einem Glas oder einem Ausstecher acht Kreise ausstanzen. Die Hälfte der Teigstücke auf ein Blech mit Packpapier legen. Die anderen Stücke mit einer kleineren Form mittig ausschneiden. Den Kringel mit dem Loch in der Mitte auf dem runden Stück auflegen. Die Ränder vorher mit Wasser einstreichen, dann haftet die zweite Teigschicht besser. Soll die Paste richtig hoch werden, kann man ein weiteres ausgestanztes Segment mit Wasser ankleben.

Die Deckelchen aufs Backpapier legen und mit einem Hölzchen mehrmals einstechen. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen und die Pastetchen und die Deckel circa 20 Minuten backen. Damit das Gebäck gleichmäßig aufgeht, kann man nach der Hälfte der Backzeit die einzelnen Exemplare mit einem Holzlöffel etwas herunter drücken – falls sie ungleichmäßig aussehen.

Den Spargel sorgfältig schälen und die Enden etwas einkürzen. Wasser zum Kochen bringen und mit Zitronensaft, Salz und Zucker würzen. Ich benutze zum Spargelkochen eine flache, rechteckige Kasserolle. Das Gemüse einlegen und mit dem heißen Sud begießen. Circa 10 Minuten sanft garen und den Fond in eine Schüssel abschütten. Je nach Konsistenz, den Spargel in kaltes Wasser legen. So wird er nicht zu weich.

Eine Mehlschwitze ist Grundlage für das Spargelragout

In einem Topf mit rundem Innenrand die Butter schmelzen und mit Mehl verrühren. Nach und nach etwas Spargelfond angießen und mit einem Schneebesen mit wenig Schwingen zügig rühren. Sahne und Wein zugeben, würzen und die Sauce aufkochen, bis sie bindet.

Die Hähnchenbrust in Würfelchen oder Streifen teilen, würzen und in Butterfett rundherum heiß anbraten. Den Spargel in mundgerechte Stücke schneiden und mit dem Fleisch unter die Spargelsauce heben.

Die Pastetchen eventuell noch einmal kurz erwärmen und das Spargel-Geflügel-Ragout mit frischen, gehackten Kräutern verfeinern.

Anrichten

Auf jeden Teller ein oder zwei Pasteten stellen und großzügig mit Ragout füllen. Mit Mandelblättchen bestreuen und den Deckel auflegen.