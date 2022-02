Zubereitung

Zunächst bereiten wir die Malzbiersauce zu. Dafür den Malztrunk in einen Topf füllen und circa 30 Minuten lang einkochen lassen. Die Konsistenz ist richtig, wenn die Flüssigkeit leicht cremig ist.

Zwiebeln und Knoblauch schälen, dann fein würfeln und in Öl anbraten. Das Tomatenmark zugeben, gut umrühren, etwas rösten und mit Wasser und Tomatensaft ablöschen. Mit Salz und Räucherpaprikapulver würzen. Alles sollte so lange köcheln, bis die Zwiebelstücke weich sind. Die Masse zur eingekochten Biersauce geben und beides zusammen aufkochen. Mit Sojasauce und Pfeffer abrunden. Wer es schärfer mag, kann zusätzlich mit Chiliflocken würzten. Zuletzt alles fein pürieren und nach dem Abkühlen umfüllen.

Für die Cheeseburger den Salat vorbereiten, die Gewürzgurken in Scheiben schneiden und die Zwiebel in feine Ringe teilen.

Hackfleisch halb und halb schmeckt etwas saftiger

Das Hackfleisch mit Salz und Pfeffer würzen. Alles sorgfältig vermischen, bis eine homogene Masse entstanden ist. Drei flache, runde Fleisch-Patties formen. Die werden nun in einer heißen Pfanne oder einer Grillplatte von beiden Seiten 3-4 Minuten gebraten.

Die Roggenbrötchen halbieren und kurz aufbacken. Am besten kauft man die Brötchen schon am Vortag und lässt sie in einer verschlossenen Plastiktüte weich werden.

Den mittelalten Gouda dünn hobeln und auf dem gebratenen Fleisch verteilen. Die Grillfunktion vom Backofen nutzen und den Gouda kurz schmelzen lassen.

Alle Brothälften mit Senf bestreichen. Auf die Unterteile ein Salatblatt, Gurkenstücke und Zwiebelringe legen. Die Burger darauf platzieren und dann noch einmal mit Salat und dem passenden Oberteil abdecken.

Die Malzbiersauce extra reichen, dann kann jeder nach Gusto selbst verfeinern.