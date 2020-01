Zubereitung

Aus Speck, Zwiebeln und Gewürzen wird zuerst ein aromatischer Fond gekocht

Zwiebel und Knoblauch schälen, dann grob würfeln. Die Butter in einem passenden Topf schmelzen und die Zwiebel- und Knoblauchstückchen darin anschwitzen. Den Speck zugeben und alles anbraten. Wasser angießen und mit Salz, Lorbeerblättern und Liebstöckel würzen und köcheln lassen.



Währenddessen die Kartoffeln schälen und in passende Stücke schneiden. Die Sahne schlagen und in den Kühlschrank stellen.



Die Kartoffelstücke nach circa 10 Minuten Kochzeit des Suppenansatzes weitere 20 Minuten mitgaren.



Wenn die Kartoffelstücke weich sind, Speckscheibe und Lorbeerblatt entnehmen. Die Schwarte abschneiden, Knorpelstücke heraustrennen und den Speck fein würfeln.

Die Kartoffelsuppe pürieren und mit Salz, Muskat und Pfeffer abschmecken. Zwei Drittel der geschlagenen Sahne unterheben, Speckwürfel und Siedewurstscheiben zugeben und einmal kurz aufkochen.

Die heiße Suppe auf Tellern verteilen und mit einem Klecks geschlagener Sahne, einigen Croutons und gehackter Petersilie servieren.