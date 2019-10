Ullas Küchentipp

Weiße Bohnen kochen

Am besten schmeckt der Eintopf, wenn wir bei den weißen Bohnen nicht zur Konserve greifen, sondern die Hülsenfrüchte vorher selbst garen. Dafür 150 g weiße Bohnen über Nacht in reichlich Wasser einweichen. Vor dem Kochen das Einweichwasser weggießen und die Bohnen in frischem Wasser kochen. Gewürzt wird mit etwas Salz, einem Lorbeerblatt, einer halben Zwiebel und einem Stück Sellerie. Sind die Bohnen nach circa 60 Minuten gar, kann man sie für den Eintopf oder einen Salat weiterverwerten. Mit dem Kochsud lässt sich die Kartoffelsuppe schmackhaft verlängern.

Ob mit oder ohne Fleisch – Hauptsache lecker

Auf Wunsch einer Hörer-Mail hat Ulla Scholz diesmal ein Rezept ganz ohne tierische Produkte gekocht. Der Räucher-Tofu steht hier für Speck, Mettwurst oder Cabanossi.

Je nach Gusto kann man mit Räuchertofu oder Wurst und Speckwürfeln verfeinern

Jeder sollte aber selbst entscheiden, mit welcher Zutat die Suppe später verfeinert wird. Der eine nimmt Tofu, der andere die Wurst. Die mediterrane Küche liefert viele Vorbilder, wie sich reine Gemüsezubereitungen durch Zutaten wie Thymian, Knoblauch und Olivenöl hervorragend würzen lassen, ohne dass wir über veganes Essen sprechen.